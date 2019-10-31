4 ay süren yaşam savaşını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; 50 yaşındaki Ali Çalar, İzmir’de 4 ay önce evinin balkonunu boyadığı sırada beyninden rahatsızlandı. Daha sonra duş almak için banyoya giden Ali Çalar, fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ali Çalar, 4 ay içinde 8 kez ameliyat geçirdi. Son ameliyattan çıkamayan Çalar, hayata gözlerini yumdu.

Mecitözü İlçesi’nin Sorkoğlan Köyü nüfusuna kayıtlı Ali Çalar, dün İzmir’de Yamanlar Cem Evi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Gülenaz Çalar’ın eşi, Ümit Çalar ve İmran Öztürk’ün babası olan Ali Çalar, Çorumlu şair Rasim Kavlak’ın da kuzeni idi.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)