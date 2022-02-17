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39.484 üreticiye 177 milyon 360 bin liralık ödeme yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya gör, 2021 yılında ÇKS’ye kayıtlı toplam 39.484 üreticiye “bitkisel üretim desteklemeleri” kapsamında 177.360.373 TL ödeme yapıldı. 

Güncel 17.02.2022, 19:16
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39.484 üreticiye 177 milyon 360 bin liralık ödeme yapıldı

Süne ile biyolojik mücadele kapsamında merkeze bağlı köylerde 7.500 adet vişne, kızılcık ve badem fidanı dağıtımının gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi olarak 2021 yılında ekonomik yatırımlar olarak 48 proje uygulanmış ve toplamda 5.486.167 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Eski etaplarda yaptığımız 5 yılını doldurmayan 68 projenin de yerinde kontrolleri yapılmıştır. Şube Müdürlüğü olarak 2021 yılında şikayet üzerine 2 adet yetiştirici birliği denetlenerek ön inceleme raporları bakanlığa sunulmuştur. Kontrol süresini tamamlamayan 11 adet sulama projesi de yerinde denetlenmiştir” denildi.
Öte yandan Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nce 5.298 gıda işletmesinde 9.147 denetim gerçekleştirilirken, 263 şikayetin ise neticelendirildiği bildirildi. Yıl içerisinde 622 numunenin alındığı bilgisinin verildiği açıklamada, “Alınan numunelerin 30 adedi olumsuz çıkmıştır. 50 adet işletmeye 1.010.814 TL ceza kesilmiştir.10.486 ton gıda ürününe ihracat izni verilmiştir” denildi.

“75.467 BÜYÜKBAŞ, 101.899 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KÜPELENDİ”
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında büyükbaş, küçükbaş ve kuduz hastalığına karşı toplam 962.495 adet aşılama ve sağlık taraması yapıldığının belirtildiği açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:
“İlimizde 75.467 adet büyükbaş hayvan, 101.899 adet küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alınmıştır. 31.12.2020 tarihi itibarıyla 2021 yılı Hayvancılık Destekleme Tebliği kapsamında hayvan hastalıkları tazminatı ve hayvancılık desteklemesi olarak 25.057.771 TL ödeme yapılmış ve ödemeler 2022 yılı içerisinde de devam etmektedir.
İlimizde hayvansal ürün olarak 453.244 kg Süt ve Süt Ürünleri, 1.108.575 Ad kanatlı sevki yapılmıştır. Gıdalarda kalıntı izleme faaliyeti kapsamında 34 işletmeden 215 adet süt, yumurta, bal ve et ürünleri numunesinde kalıntı kontrolü yapılmıştır. Suni tohumlama faaliyetleri kapsamında ilimizde görev yapan Serbest Veteriner Hekimler tarafından 48.682 adet büyükbaş hayvana suni tohumlama işlemi yapılmıştır.” (Haber Merkezi)  
 

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