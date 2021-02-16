39.484 üreticiye 166 milyonluk bitkisel üretim desteği ödemesi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün 2020 yılına ilişkin faaliyet raporu açıklandı.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi olarak 2020 yılında ekonomik yatırımlar olarak 37 proje uygulandı ve toplamda 5.502.413 lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. Eski etaplarda yaptığımız 5 yılını doldurmayan 34 projenin de yerinde kontrolleri yapıldı. Ayrıca Osmancık ilçesinde 2 adet çeltik işleme tesisi ve Alaca ilçesinde 1 adet lavanta işleme tesislerinin kurulumları devam etmektedir. Şube Müdürlüğü olarak 2020 yılında şikayet üzerine 2 adet tarımsal kalkınma kooperatifi ve 1 adet yetiştirici birliği denetlenerek ön inceleme raporları bakanlığa sunulmuştur. Kontrol süresini tamamlamayan 55 adet sulama projesi de yerinde denetlenmiştir.”

5294 İŞLETME DENETLENDİ

“Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü olarak toplam 5294 gıda işletmesinde 9245 denetim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Şube Müdürlüğümüze yapılan 281 şikâyet neticelendirilmiştir. Yıl içerisinde 424 numune alınmış 19 adedi olumsuz çıkmıştır. 52 adet işletmeye 657.658 TL ceza kesilmiştir.10486 ton gıda ürününe ihracat izni verilmiştir.”

7109 ÇİFTÇİYE EĞİTİM VERİLDİ

“Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü olarak çeşitli konularında 629 toplantıda 7109 çiftçiye eğitim verilmiştir. Ayrıca 337 CİMER müracaatı sonuçlandırılmıştır.

2020 yılında Mera Islah Projeleri kapsamında devam eden ve yeni başlayan olmak üzere toplam 8 adet köy merasında 20.246,73 da alanda çalışma yapılmıştır. 8 köyde gübreleme çalışmaları tamamlanmıştır. 2020 yılında başlamak üzere Osmancık Güvercinlik Köyünde mera arazisi üzerinde 360 da alanda çalı ve ağaç sökümü, temizlik, arazi tesviye çalışmaları yapılmıştır. Akabinde aynı arazi üzerine ön bitki olarak arpa-fiğ karışımı ve gübreleme çalışması tamamlanmıştır.

Yem Bitkileri Desteklemeleri kapsamında 794 üreticiye 11.246 Dekar alanda ekilişi yapılan çok yıllık (yonca, korunga, yapay çayır-mera) yem bitkisi desteklemesi için 976.422,TL destekleme, 2791 üreticiye 56,486 Dekar ekilişi yapılan tek yıllık (fiğ, macar fiğ, yem bezelyesi, italyan çimi, yem şalgamı, silajlık mısır, yulaf, tritikale) yem bitkisi desteklemesi için 4.059.148,98 lira olmak üzere toplam 2493 üreticiye 67.732 Dekar alana 5.035.571 lira destekleme ödemesi yapılmıştır.”

HAYVANCILIĞA 33 MİLYON LİRALIK DESTEK

“Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü olarak ilimizde hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında büyükbaş, küçükbaş ve kuduz hastalığına karşı toplam 1.060.894 adet aşılama ve sağlık taraması yapılmıştır. İlimizde 80.000 adet büyükbaş hayvan 85.000 adet küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alınmıştır. 31.12.2020 tarihi itibarıyla 2020 yılı hayvancılık destekleme tebliği kapsamında hayvan hastalıkları tazminatı ve hayvancılık desteklemesi olarak 33.632.000 TL ödeme yapılmış ve ödemeler 2021 yılı içerisinde de devam etmektedir.

İlimizde hayvansal ürün olarak 531.739 kg süt ve süt ürünleri, 749.130 adet kanatlı sevk yapılmıştır. Gıdalarda kalıntı izleme faaliyeti kapsamında 32 işletmeden 190 adet süt, yumurta, bal ve et ürünleri numunesinde kalıntı kontrolü yapılmıştır. Suni tohumlama faaliyetleri kapsamında ilimizde görev yapan serbest veteriner hekimler tarafından 49.000 adet büyükbaş hayvana suni tohumlama işlemi yapılmıştır.”

HASTALIKTAN ARİ İŞLETME SAYISI 29’A ÇIKTI

“Çorum ilimizde hayvancılığımızı daha sağlıklı ve sürdürebilir hale getirmek amacıyla yürütmüş olduğumuz hastalıktan arilik statüsüne sahip 16 işletme sayısını 2020 yılı sonu itibarıyla 29 adet işletmeye çıkarılmıştır. Bu kapsamla ilimizde ilk hastalıktan ari işletmelerden oluşan ari köy oluşturulmuştur.

Su ürünleri yetiştiriciliği ve kontrolü çerçevesinde balık perakende satış yerleri, baraj akarsu, gölet gibi alıcı ortam ve avlak sahaları olmak üzere Avcılık ve yetiştiricilik kapsamında toplam 917 denetim faaliyetleri yapılmıştır.”

33 MİLYON LİRALIK DOKAP PROJELERİ

“DOKAP projeleri kapsamında; sertifikalı tohum bereketli ürün projesi, kendinden yürür silaj hasat makinası projesi, damızlık düve merkezi projesi, bal dolum ambalajlama tesisi projesi konularında toplam 14 milyon 843 bin lira, genel bütçe ile 2.417.593 lira, Çekerek havzası projesi kapsamında 33.557.370 lira yatırım gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.” (Haber Merkezi)