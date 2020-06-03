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3.9 ile sallandık

Çorum’da bugün saat 16.11’de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Celilkırı olarak açıklanan deprem, paniğe yol açtı.

Güncel 03.06.2020, 16:14 03.06.2020, 17:14
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Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi hissedenlerkorkuyla ev ve işyerlerini terk etti. (Haber Merkezi)
 

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