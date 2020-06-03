3.9 ile sallandık
Çorum’da bugün saat 16.11’de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Celilkırı olarak açıklanan deprem, paniğe yol açtı.
Güncel 03.06.2020, 16:14 03.06.2020, 17:14
3752
Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi hissedenlerkorkuyla ev ve işyerlerini terk etti. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Haziran 2020
|İmsak
|03:09
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:41
|Akşam
|20:13
|Yatsı
|21:59