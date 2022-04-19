37.770 kişi hacca gidebilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edeceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek inşallah. Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu toplantısı sonrası detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız.”

(İHA)

