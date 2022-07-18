37. Hitit Fuar ve Festivali başlıyor
Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali, Çarşamba günü saat 18.00’de Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’ndaki kortej ve açılış töreni ile başlayacak. Bir süre ara verilen festival bu yıl 37. kez düzenlenecek. Festival kapsamında ünlü sanatçılar halk konserleri verecek.
Festival etkinlikleri kapsamında 21 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 21.00'de fuar alanında Bilal Sonses konseri yapılacak.
GRUP AYNA VE KOLPA GELİYOR!
Yine festival etkinlikleri çerçevesinde 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 21,00'de fuar alanında Grup Kolpa, Çorumlu hayranlarıyla buluşacak. 23 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı saat 21.00'de ise yine fuar alanında Grup Ayna konseri olacak.
TÜM ÇORUMLULARI BEKLİYORUZ
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali’nde gerçekleştirilecek olan etkinliklere tüm Çorum halkını davet etti. Başkan Aşgın, festival etkinlikleri kapsamında sanat buluşmaları, müzikaller, bando ve dans gösterileri, konserler ve yarışmaların düzenleneceğini dile getirdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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|38
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|86
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|73
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|71
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