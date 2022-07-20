37. Hitit Fuar ve Festivali başlıyor

Sanat buluşmaları kapsamında ünlü ressamların katılımı ile yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Velipaşa Hanı Velipaşa Konağı arasındaki Kültür Yolu, Saat Kulesi ve Hürriyet Meydanı’nda sokak çalışması yapılırken, Altınok Çocuk Tiyatrosu’nun Çizmeli Kedi Müzikali de 14.00 ve 16.00 saatleri arasında Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Kadeş Barış Meydanı’nda yarın 16.00’da halkoyunları ve Bando gösterisi yapılırken, saat 19.00’da Millet Bahçesi, saat 20.00’de ise Fuar Alanı’nda konser öncesi halkoyunları gösterisi gerçekleştirilecek. Festival etkinlikleri kapsamında yarın saat 21.00'de de fuar alanında Bilal Sonses konseri gerçekleşecek.

GRUP AYNA VE KOLPA GELİYOR!

Yine festival etkinlikleri çerçevesinde 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 21,00'de fuar alanında Grup Kolpa, Çorumlu hayranlarıyla buluşacak. 23 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı saat 21.00'de ise yine fuar alanında Grup Ayna konseri olacak. Festival kapsamında 22 Temmuz günü saat 18.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda Dertli Divani, Müslüm Koygun, Sürmeli Can, Rıfat Kurtoğlu ve Mehmet Kundak’ın katılımı ile Aşıklar Şöleni de gerçekleştirilecek.

37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında 23 Temmuz 2022 günü saat 14.00’de Pir Baba Parkı’nda Leblebi Yarışması yapılırken, saat 18.00’de ise Kadeş Barış Meydanı’nda Grup İptila konser verecek.

AŞGIN’DAN DAVET

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali’nde yapılacak olan etkinliklere tüm Çorum halkını davet etti. Başkan Aşgın, festival etkinlikleri kapsamında sanat buluşmaları, müzikaller, bando ve dans gösterileri, konserler ve yarışmaların düzenleneceğini dile getirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

