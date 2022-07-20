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37. Hitit Fuar ve Festivali başladı
Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali saat 18.00’de Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’ndaki kortej geçişi ve açılış töreni ile başladı.
Güncel 20.07.2022, 19:39
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