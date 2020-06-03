“3600 ek gösterge taahhüdü yerine getirilmeli”

Normalleşme belirtilerinin artması çerçevesinde Cumhurbaşkanının açıklamasına kulak vererek, kimseye zahmet vermeden BASK olarak acil çözüm bekleyen sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz ettiklerini dile getiren Çam, 3600 taahhüdünün yerine getirilmesi ve ek gösterge ile katsayı adaletsizliğine son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Koronavirüs salgını ile mücadele günlerinde sağlık çalışanlarımız doktoru ve hemşiresi ile canları pahasına adeta destan yazdıklarını hatırlatan Hayati Çam, başta Prof. Dr. Cemal Taşçıoğlu olmak üzere onlarca sağlık çalışanının hayatını feda ettiğini, Onlara ve onlarla birlikte çalışan temizlik görevlileri, güvenlik görevlileri ve diğer idari ve teknik personele müteşekkir olduklarını vurguladı.

Sağlık personeline herkesin müteşekkir olduğunu ama hemşireler için 3600 ek göstergeyi kimse hatırlamadığını anlatan Çam, “Oysa Ankara Şehir Hastanesinin (Bilkent) açılışında Cumhurbaşkanının konuşmasına da kısmen konu olan 3600 ek gösterge sorunu, 14 Mart 2019 tarihinde Devletin resmi ajansı ile gazetelerde farklı ifadelerle de olsa yer almıştı” dedi.

CUMHURBAŞKANI BU SESİ DUYMALIDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına istinaden, 3 milyon 250 bin memurun sorunlarından ikincisi olan “Ek gösterge ve katsayı adaletsizliği” sorununu bir kez daha hatırlatarak çözümünü istediklerini anlatan Çam, “Ek gösterge ve katsayı adaletsizliği sorunu çözüme kavuşturuluncaya kadar da konunu takipçisi olacağız. Unutulmamalıdır ki, devletin asli ve sürekli görevleri günün her saatinde, ülkenin en ücra köşesine kadar ve gerektiğinde canı pahasına kamu görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

Koronavirüs salgını ile mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerinin can pahasına görev ifa ettiklerinin şahitliğinde, verilen sözlerin tutulmasını ve 3600 ek gösterge özelinde Ek gösterge ve kaatsayı adaletsizliğine son verilmesini istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)