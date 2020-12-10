3.6 milyon liralık ödenek için, önce tepki, sonra kabul

İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı dördüncü toplantısı Osman Günay yönetiminde dün gerçekleştirildi. Yoklama ve bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda üyeler tarafından önerge verilmeyince gündem maddelerine geçildi. Buna göre ilk gündem maddesi olan ödenek aktarımı ise yaklaşık 20 dakikalık tartışmanın ardından kabul edildi.

2020 mali yılı bütçesi ile idarenin görev alanına giren hizmetlerde kullanılmak üzere müdürlüklere tahsis edilen bazı ödeneklerin 2020 yılı harcamalarında yeterli gelmeyecek olması sebebi ile 2020 yılı sonu itibariyle kullanılmayacak olan bazı müdürlük bütçelerinden 3 milyon 643 bin 99 TL’lik ödeneğin alınarak yeterli gelmeyecek müdürlük bütçelerine aktarılması ile ilgili Valilik havalesi ile İl Genel Meclisi gündemine gelen konu uzun süre tartışıldı.

Ödenek aktarımı ile ilgili ilgili müdürlük yetkililerinin bilgi vermesinin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Ercan Şahin, Mehmet Kaplan ve Süleyman Ateş birer konuşma yaparak 3,6 milyon TL’lik ödeneğin aktarılmasının neden son toplantı öncesine bırakıldığını, İl Genel Meclisi üyeleri olarak özellikle köylülere mahcup olduklarını, birilerinin dayatmasına el kaldırmak zorunda bırakıldığını, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun devre dışı bırakıldığını, bu ödeneğin aslında Özel İdare’nin asıl görevi olan köylere hizmet için kullanılması gerektiğini, Özel İdare’nin diğer devlet kurumlarına yardım yeri olmadığını, kendi bütçelerini kendilerinin kullanarak köylerin ihtiyaçlarını gidermeleri gerektiğini söylediler.

Yaklaşık 20 dakika süren tartışmanın ardından 3.6 milyon TL ödeneğin İl Özel İdaresi’nin üyesi olduğu Çevre Belediyeler Birliği, köylerin aydınlatması ve Üçköy Köyü Camii’nin restorasyonuna harcandığı, ayrıca İller Bankası’ndan gelen ödenekten bu paranın kesilmesi nedeni ile bütçe ayarlaması için bu konunun gündeme geldiği dile getirildi. Uzun süre tartışılan ödenek aktarımı konusu daha sonra İYİ Parti’nin çekimser, MHP’li üyelerin ise oy kullanmaması ile oy çokluğu ile kabul edildi.

SUNGURLU OSB İÇİN OKA’YA PROJE

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen “Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı”na sunulacak olan “Çevre Dostu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi” projesinin eş finansmanı için Özel İdare’nin ortak olması konusu görüşüldü. Buna göre yıl bitmeden hazırlanarak OKA’ya sunulacak olan ve Sungurlu OSB’nin bazı eksiklerinin giderilerek yatırımcı çekmesini sağlayacak proje için Özel İdare’nin eşfinansmanı oy birliği ile kabul edildi. Proje maliyetinin henüz belli olmadığı da dile getirilerek finansmanın yüzde 75’inin OKA tarafından yüzde 25’inin ise İl Özel İdaresi tarafından sağlanacağı açıklandı.

“ÇORUM’UN KATI ATIK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR”

Toplantıda daha sonra ise Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun Çorum ili ve ilçelerinde köy sınırları içinde dökülen çöplerin su, dere yatağı ve tarım arazilerini kirletmesi, pis koku ve sinek istilası yarattığı ile ilgili verilen önerge hakkındaki rapor ele alındı. Komisyon Başkanı Abdullah Uysal, 2017 yılından beri Özel İdare tarafından köy yerleşim alanlarından toplanan çöplerin Belediyelerin vahşi depolama alanlarına döküldüğünü, Çorum Çevre Belediyeler Birliği aracılığıyla yürütülen proje kapsamında tüm yerleşim alanlarının çöplerinin Karapürçek Köyü’ndeki arıtma tesisine getirilmesi ile ilimizde toprak kirliliği, yeraltı ve yerüstü sularının kirliliği, hava kirliliği, koku, çöp yanması sonucu oluşan duman, sinek ve kemirici vektörlerin yayılımı ile bulaşıcı hastalıklarının önlenerek ilimizin sağlıklı bir yaşam kalitesine kavuşacağını söyledi.

Çorum merkezde Belediye tarafından günlük 234 ton evsel atık toplandığı, ayrıca mücavir alan içindeki 41 köyden haftada bir evsel atıkların alındığı vurgulayan Abdullah Uysal, merkezde 15 bin 748 konteynır bulunduğu, Özel İdare’nin de merkeze bağlı 162 köyün 3 araçla çöplerini haftanın 5 günü topladığı, ilimizde yapılan çeşitli tesisler ile birlikte ilimizin 30 yıllık katı atık sorununun da çözüleceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)