36 ile kar yağışı uyarısı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE ONLARCA İLDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre; çarşamba günü, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili olacak. Perşembe günü ise Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı bekleniyor.