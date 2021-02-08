36 bin ameliyat gerçekleştirildi

Sağlık tesislerinde toplam 210 adet yoğun bakım (erişkin yoğun bakım 170, çocuk yoğun bakım 12, yenidoğan yoğun bakım 28 yatak) yatağı bulunurken, yıl içerisinde 10 bin 823 hastaya hizmet verildiği açıklandı.

Tesislerde 47 adet ameliyathane oda sayısı bulunduğu, 2020 yılı içerisinde toplam 36 bin 284 ameliyat yapıldığı, Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2019 yılı toplam ameliyat sayısına göre düşüş yaşandığı vurgulanırken, 36 bin 284 ameliyat incelendiğinde; A+B+C+D+E grubu: 18 bin 037, günübirlik (D+E+Diğer): 18 bin.247 ameliyat yapıldığı bildirildi.

3 BİN 510 DOĞUM OLDU

Çorum’daki sağlık tesislerinde 2020 yılı içerisinde bin 756 normal doğum,1771 sezeryan doğum olmak üzere toplam 3 bin 510 doğum oldu. Toplam doğum içinde primer sezeryan oranının: %19 olduğu bildirildi.

Sağlık Müdürlüğü açıklamasında ayrıca, “Akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulandığı merkezlerin, hasta sayısındaki artışa bağlı olarak hemodiyaliz cihaz artırımları yapılmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde Covid-19 Pandemisi nedeniyle İlimize il dışından kapasite artışı yapacak kadar diyaliz hasta başvurusu olmamış, bu sebeple tatil diyalizi uygulaması da yapılmamıştır” denildi. (Haber Merkezi)