353 kilo gümrük kaçağı sahte bal ele geçirildi

Polis ekipleri, il merkezinde yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın araçlarıyla ilimize gümrük kaçağı sahte bal getirip satacaklarını tespit etti.

Bunun üzerine bahse konu araçta yapılan adli aramada 353,27 kilogram menşei belli olmayan gümrük kaçağı sahte bal ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. (Haber Merkezi)