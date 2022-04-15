353 kilo gümrük kaçağı sahte bal ele geçirildi
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 353,27 kilogram menşei belli olmayan gümrük kaçağı sahte bal ele geçirildi.
Güncel 15.04.2022, 13:11
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Polis ekipleri, il merkezinde yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın araçlarıyla ilimize gümrük kaçağı sahte bal getirip satacaklarını tespit etti.
Bunun üzerine bahse konu araçta yapılan adli aramada 353,27 kilogram menşei belli olmayan gümrük kaçağı sahte bal ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. (Haber Merkezi)
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