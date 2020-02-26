3.508 çift evlendi, 881 çift boşandı

Yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında Çorum'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre % 2.3 oranında azalarak 3,508'e düştü. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise Çorum'da binde 6,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam ile en yüksek evlenme hızına sahip 32'inci il oldu.

Türkiye genelinde ise 2019 yılında evlenen çift sayısı 541.424 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 6,56 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 7.89 ile Aksaray oldu. Bu ili binde 7.86 ile Adıyaman, binde 7.77 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4.45 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4.93 ile Tunceli, binde 5.19 ile Bayburt izledi.

ÇORUM'DA EVLENME YAŞI ERKEKLERDE 27,2, KADINLARDA 24,2 OLDU

2019 yılı verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı Çorum'da erkekler için 27,2 ve kadınlar için 24,2 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 3 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise ortalama ilk evlenme yaşı; erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti.

2019 YILINDA TÜRKİYE'DE 155.047, ÇORUM'DA 881 ÇİFT BOŞANDI

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılında Çorum'da boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre % 19,2 artarak 881'e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı ise Çorum'da binde 1,65 olarak gerçekleşti. Bu rakam ile en yüksek boşanma hızına sahip 41’inci il oldu

Türkiye genelinde ise 2019 yılında boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre % 8 artarak 155.047'ye yükseldi. Kaba boşanma hızı ise binde 1,88 olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,88 ile Antalya, binde 2,71 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,25 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,33 ile Siirt ve Muş izledi.

BOŞANMALARIN %35,2'Sİ EVLİLİĞİN İLK BEŞ YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

2019 yılında Çorum'da boşanmaların %35,2'si evliliğin ilk 5 yılı içinde, %19,6'sı evlilik süresi 6-10 yıl olan evli çiftler arasında, %45,2'si ise 11 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye'deki boşanmaların %36'sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,6'sı ise evliliğin 6-10 yıl olan evli çiftler arasında, %43,3'ü ise 11 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşti. (Haber Merkezi)