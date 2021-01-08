350 yıllık cami yeniden ibadete açıldı

Yapımı 1600’lü yıllara dayanan, 1897 yılında tadilattan geçirilen tarihi cami restorasyonla birlikte yeni bir görünüme kavuşan cami ibadete açıldı. Dikdörtgen planlı camide temel ve duvarlar moloz taş, duvar köşeleri kesme taş ile yapılırken ibadet mekanı dört ahşap sütun üzerine oturan ahşap kubbe ile örtülü. Kubbenin ortasında rozet ve lale motifleri bulunurken kubbenin dört tarafı ahşap tavanla çevrilmiş, dikdörtgen tablalar halinde olup baklava dilimli motifli. Caminin üzeri kırma çatılı ve alaturka kiremitle örtülü olup taş şerefeli el yapımı minaresi dikkat çekiyor.

1983 yılında “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescillenen Üçköy Camiinin, İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılında rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanarak Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunuldu. Projenin onaylanmasının ardından Üçköy Camiinin restorasyon için geçtiğimiz Haziran ayında ihalesi yapıldı. Tarihinde de yüklenici firma ile 1 milyon 197 bin 700 lira bedelle sözleşmesi imzalandı.

Üçköy’deki caminin 1897 yılında Ali Ethem Paşa tarafından inşa ettirildiğini anımsatan Vali Mustafa Çiftçi, “Cami 1983 yılında ‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ olarak tescil edilmiş. 2017 yılında İl Özel İdaresi tarafından rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlattırılmış olup yetkili kurulların onayının ardından proje uygulanmaya hazır hale geldi. 2020 yılı Haziran ayında tarihi camimizin ihalesi yapılarak toplam 1 milyon 200 bin lira bedelle yer teslİmi yapılarak restorasyon çalışmalarına başlandı” dedi.

Restorasyon çalışmalarında işe başlanıldığında nasıl bir tablo ile karşılaşılacağının tahmin edilemediğini dile getiren Vali Çiftçi, “Öngörülemeyen imalatlar nedeniyle projede yüzde 50 iş artışına gidildi. Aralık atında restorasyon yapılarak tarihi cani hizmete açıldı” ifadelerini kullandı.

Restorasyon kapsamında tarihi caminin iç ve dış sıvalarının tamamen söküldüğünü anlatan Vali Çiftçi, “Deforme olan, hasar gören kerpiç yapılar tamamen onarıldı. Ayrıca kubbe askıya alınarak taşıyıcı sütunlar güçlendirildi. Camimizin dış kısmındaki ihata duvarı yenilendi. Avlu ise taş kaplama ile kaplandı. Caminin dikkat çeken bölümlerinden olan minare ise aslına uygun olarak yeniden yenilendi. Yenilenen haliyle tarihi camimizin Üçkök köyümüze ve Çorum’a hayırlı olsun. Minaresinden ezan sesi, kubbesinden Kur’an sesi kıyamete kadar eksilmemesini niyaz ediyorum” diye konuştu.

İBADETE AÇILDI

Öte yandan Osmanlı dönemi mimari örneklerinden birisi olan tarihi Üçköy Camii restorasyonun tamamlanmasının ardından Cuma namazıyla birlikte dün yeniden ibadete açıldı. Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın kılınmasının ardından açıklama yapan Vali Çiftçi, “Yenilenen, restore edilen camimizin Üçköy ve Çorum’a hayırlı olsun. Minaresinden ezan sesi, kubbesinden Kur’an sesi kıyamete kadar eksilmemesini niyaz ediyorum” dedi.

Üçköy sakinlerinden ve CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ise tarihi caminin tekrar ibadete açılması için katkıda bulunan Vali Çiftçi, İl Özel idaresi ve milletvekillerine teşekkür ederek, “Yaklaşık 350 yıllık geçmişe sahip olan caminin 1897 yılında Ali Ethem Paşa tarafından üçüncü tadilatının yapıldığı, 124 yıl sonra dördüncü tadilatı yapıldı. Camimiz bugün tekrar ibadete açıldı.Aslına uygun restorasyonu yapılan camimizin tekrar ibadete açılmasında katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)