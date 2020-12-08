35 yıldır Milli Piyango bileti satıyor

1986 yılının yılbaşı biletlerini satarak başladığı mesleğinde 34 yılı geride bırakan Aydın Yakışıklıoğlu, bu yıl büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak belirlenen Yılbaşı Özel Çekilişi'nin biletlerinin de büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Çorum’da daha önce 19 Ağustos 1996 ve 9 Şubat 2004 büyük ikramiyesinin biletini de sattığını söyleyen Yakışıklıoğlu, 35 yıldır aralıksız bilet sattığını, bu yıl da tüm Çorumlulara şans dilediğini vurguladı.

(Haber Merkezi)