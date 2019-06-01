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35. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali 12-15 Temmuz’da

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 4 yıldır çeşitli nedenlerden dolayı düzenlenmeyen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin 35.’sinin 12-115 Temmuz 2019 günleri gerçekleştirileceğini açıkladı.

35. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali 12-15 Temmuz’da

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 4 yıldır çeşitli nedenlerden dolayı düzenlenmeyen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin 35.’sinin 12-115 Temmuz 2019 günleri gerçekleştirileceğini açıkladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:54
35. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali 12-15 Temmuz’da

Başkan Aşgın, Çorum’un birlik, beraberlik ve kaynaşmasına katkı sağlayan, toplumu bütünleştiren bir etkinlik olan Hitit Fuar ve Festivali’nin 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile birleştirileceğini de bildirdi.

Seçim öncesi söz verdiği festival kapsamında Sanayi Fuarı’nın yeniden açılacağını anlatan Aşgın, farklı tarzlarda 4-5 önemli sanatçının belirlendiğini, 15 Temmuz’da Esat Kabaklı’nın sahne alacağını, ayrıca çeşitli folklor ekiplerine de davet yapılacağını ve organizasyon ihalesinin ise 17 Haziran’da yapılacağını ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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