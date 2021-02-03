3.414 tablet öğrencilere dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı haricinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere tarafından 250, Çorum Belediyesi tarafından 250, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum Ticaret Borsası tarafından 150, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası ile Alaca Ticaret Borsası tarafından 125, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Sungurlu Ticaret Borsası tarafından 115, Laçin' de esnaf olan Mustafa Börekçi tarafından 10 ve Alaca'da esnaf olan Muammer Kağızman tarafından 10 adet, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi, İlçe Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları tarafından toplamda 3 bin 414 tabletin, öğrencilere MEB’nin belirlediği kriterlere uygun olarak dağıtıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın katılımları ile uzaktan eğitim döneminde dezavantajlı öğrencilere tablet yardımında bulunan Çorum Belediyesi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile hayırsever vatandaşlara düzenlenen programla teşekkür belgesi ve plaketi verildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitime geçildiği andan itibaren devletin ve hayırsever vatandaşların destekleri ile EBA'ya erişimi imkânı olmayan öğrenciler için ilimizde tablet dağıtımının devam ettiğini belirten Yakup Sarı, “Hiçbir öğrencimiz tableti olmadığı için eğitimden mahrum kalmasın diyoruz. Bu amaçla il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize katkı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan tablet destekleri, "Hep Birlikte Daha Fazlasını Başaracağız" diyerek süreçte aktif rol oynayan Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un üstün gayretleri ve hayırseverlerimizin katkıları ile eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlamak amacındayız. Bu anlamda bakanlığımız nezdinden müdürlüğümüz olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki öğrencilerimiz sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam edip başarılı olsun” diye konuştu.

İhtiyacı bulunan tüm öğrencilerin dijital araçlara ve internete ulaşabilmesi için çalıştıklarını belirten Yakup Sarı, tablet desteğinde bulunan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, uzaktan eğitim döneminde desteklerini esirgemeyen başta Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Odası Başkanı Naki Özkubat, Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş, Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Alaca Ticaret Borsası Başkanı Fahri Coşkun, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi, esnaflar Muammer Kağızman, Mustafa Börekçi, Kaymakamlar ve tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Çiftçi de eğitime destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek belge ile plaketlerini dağıttı.

(Haber Merkezi)