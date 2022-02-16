34. kez kan bağışı yaptı
Kan bağışı konusunda duyarlılığı ile tanınan Vali Mustafa Çiftçi 34. kez kan bağışında bulundu.
Güncel 16.02.2022, 19:17
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Gazi Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Kızılay Derneği Çorum Şubesi Kan Bağışı Merkezi’ne ziyarette bulunan Vali Mustafa Çiftçi hem buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de 34. kez kan bağışında bulundu. Kan bağışındaki duyarlılığı takdir toplayan Vali Çiftçi vatandaşlara da kan bağışı çağrısı yaptı.
Vali Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Bugün Kızılay Kan Merkezi’nde, 34. kan bağışımızı yaptık. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Sağlımız yerindeyken kan bağışında bulunalım, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olalım. Kan Vermek Hayat Kurtarır” görüşüne yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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