34. Ahilik Haftası kutlandı

15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çorum Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ilgiyle izlenirken, Ahilik Haftası kutlamalarına AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB), İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, DEVA Parti İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

“AHİLİK, KARDEŞLİĞİ SİMGELİYOR”

İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün toplumu yakınlaştıran, bireyler arasında sosyal dayanışmayı sağlayan kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaret ile ahlakı buluşturan bir yaşam felsefesi olduğunu söyledi. Ahilik kültürünün birlik, beraberlik ve kardeşliği içinde barındırdığını ifade eden Yıldırım, “Meslek ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ahilik kavramı dünyada eşi ve benzeri bulunmayan, Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Emek ve alın terini vatandaşlıkla birleştiren esbaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum.” dedi.

“800 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP”

ÇESOB Başkanı Recep Gür, ahilik kültürünün yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip olduğuna söyledi. Konuşmasında Ahi Evran-ı Veli’nin veciz sözünü hatırlatan Gür, “Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma. Kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme. Eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.” ifadelerine yer verdi.

“HER DAİM ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sadece gazilerle şehitlerle bir ülkenin vatan olmasının mümkün olmadığını, gazilerin fethettiği yurdu vatan yapanın esnaf ve çiftçiler olduğunu söyledi. ‘Sabah besmeleyle dükkanını açan aza şükreden esnaftan Allah razı olsun’ diyen Başkan Aşgın, “Önemli tarihi anlardan geçtik. Salgın döneminde askerimiz, polisimiz, sağlıkçımız fedakarlık yaptılar, kahveciler, kıraathaneciler, servisçiler, kantinciler birçok esnafımız da maalesef bir buçuk yıldır birçok sıkıntıya maruz kaldılar. Sıkıntılara göğüs gerdiler ama dimdik güçlüklerin karşısında durdular. Kendilerinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Her zaman esnafın yanında olduklarını dile getiren Başkan Aşgın, şöyle devam etti: “Çok özgün projelerle her zaman esnafımızın yanında olduk. Bundan sonra da ne zaman sıkıntıda kalsalar, iyi gününde kötü gününde esnaf kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

“KÜÇÜK ESNAF DARDA”

CHP Milletvekili Tufan Köse, Ahilik Haftası’nın kutlandığını ancak Meclis’te hala Perakendecilik Yasa’sının çıkmadığını dile getirdi. 7 gün 24 saat açık olan AVM’ler ve zincir mağazaların etkisiyle küçük esnafın sıkıntıda olduğunu söyleyen Köse, “Toplumumuzun çimentosu olan esnafımızı bu zor durumdan kurtarmak için gereken bütün çabaların bir an önce hayata geçirilmesini diliyoruz.” dedi.

Köse, ahilik felsefesinin toplumun daha iyiye, daha güzele ulaşma çabasının müthiş bir örneği olduğunu söyledi.

“ESNAFA VE ÇİFTÇİYE 179 MİLYAR DESTEK VERİLDİ”

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, pandeminin sadece Türkiye’yi değil dünyayı etkisi altına aldığını belirterek, “Devletimiz, toplamda bütün bu kesimlere 179 milyar destek sağlamıştır” şeklinde konuştu.

ÇORUM’DA YILIN AHİSİ SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından Çorum’da yılın ahisi seçilen ayakkabı tamircisi Celal Özbayram’a plaket ve hediye verildi. Ayrıca, iş yerlerinde örnek davranışlar sergileyen kalfa ve çıraklara çeşitli hediyeler verildi.

Törende halk oyunları gösterisi ardından ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili şet kuşanma gösterisi de yapıldı.

Çeşitli sektörlerden ustaların el emeği ürünlerinden oluşan serginin gezilmesiyle devam eden etkinliğin sonunda vatandaşlara ahi pilavı ikram edildi.

(Nurdan AKBAŞ)