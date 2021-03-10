335 kişiye 603 bin lira kovid-19 cezası
Çorum’da 2021 yılı ilk 2 ayında kovid-19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen kurallara uymayan 335 kişiye 603 bin 159 lira idari para cezası uygulandı.
Güncel 10.03.2021, 19:23
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Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine istinaden sosyal mesafe kuralına uymayan 96 kişiye 198.431, maskesiz dolaşmama kuralına uymayan 105 kişiye 53.052, karantina ihlalleri sebebiyle 10 kişiye 16.999, kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 124 kişiye 309.802 lira ve diğer ihlallerden toplam 603.159 lira idari para cezası kesildi. (Haber Merkezi)
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