3.328 hane ziyareti yapıldı

İl Müdürlüğü koordinesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve paydaş kurumlar İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ile birlikte sokakta çalışan/çalıştırılan çocuklarla ilgili Mobil Ekip çalışması yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Mobil Sosyal Hizmet kapsamında yıl içerisinde 120 okul ziyareti yapılmıştır. Çocuklar Güvende Programı kapsamında yapılan 130 çocukla görüşme yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığının 5. 180 günlük eylem planı kapsamında ilimiz genelinde kırsal bölge ziyaretlerinde (muhtarlar, okul idarecileri, imamlar ve belediye çalışanları) 47 köy ziyaret edilerek hizmet modellerimiz hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır.

Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) modüllerinden talep edilen konularda 24 farklı oturumda 2021 yılında toplam 801 kişiye eğitim verilmiştir.

Bakanlığımız ve Türkiye Yeşilay Danışmanlık Merkezi işbirliği ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında Madde Bağımlılığı konusunda 2021 yılı içerisinde 17 farklı eğitimde 907 kişiye ulaşılmıştır.

Yıl içerisinde düzenlenen önemli gün ve haftalarla ilgili programlar pandemi nedeniyle kuruluşlarımız kendi içerisinde personel ve hizmet alanlar (yaşlı, engelli, çocuk, kadınlar) ile birlikte yapılmıştır. İl Müdürlüğü olarak sosyal medya hesaplarımızdan önemli gün ve haftalara dair farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır” denildi. (Haber Merkezi)

