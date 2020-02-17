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32 yıl sonra yeniden sahneleniyor

Faik Ertener tarafından kaleme alınan ve hayatından mutlu olmayan insanın, başka biri olma macerasını işleyen “Siz Ne Dersiniz?” adlı çocuk oyunu, Devlet Tiyatroları (DT) tarafından geçtiğimiz Aralık ayından itibaren 32 sene sonra yeniden ilk defa sahnelenmeye başlandı.

32 yıl sonra yeniden sahneleniyor

Faik Ertener tarafından kaleme alınan ve hayatından mutlu olmayan insanın, başka biri olma macerasını işleyen “Siz Ne Dersiniz?” adlı çocuk oyunu, Devlet Tiyatroları (DT) tarafından geçtiğimiz Aralık ayından itibaren 32 sene sonra yeniden ilk defa sahnelenmeye başlandı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 23:45
32 yıl sonra yeniden sahneleniyor

Devlet Tiyatroları repertuarında en son 1986-1987 sezonunda yer alan “Siz Ne Dersiniz?” adlı müzikli çocuk oyunu, Çorum’da da geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri üç kez miniklerin beğenisine sunulurken, kapalı gişe oynadı. 32 yıl sonra yeniden sahnelen ve beğeni toplayan oyunda İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları Can Yılmaz, Cansın Bezircilioğlu, Çiçek Üstün, Engin Ünal, Evrim Kırıcı, Gökhan Eroğlu, Gülçin Arslan, Görkem Koyuncu, Kürşat Kurnaz, Koraycan Yanaşık, Melis Aslan ve Tuğrul Kızıldemir rol aldı.

Yardımcı Yönetmenliğini Tunç Günbay, dekor ve kostüm tasarımı Dilek Kaplan, ışık tasarımı Yüksel Aymaz ve müzikleri ise Can Atilla tarafından yapılan ve miniklerin büyük beğenisini kazanan oyunun konusu ise şu şekilde açıklandı: “Oyun, kendinden ve yerinden mutlu olmayan insanın, başka biri olmayı deneme macerasını konu edinmektedir... En güçlü olmak için önce Aslan olmayı deneyen, sonra esaret altında yaşayamayacağını fark edip Kartal olan ama bu kez de avlanmaktan ve avlanmamaya çalışmaktan yorulan, sonra Güneş olan ama ışığı kesilince Bulut olmaya karar veren, bu kez de rüzgara karşı duramayıp en nihayetinde Dağ olmaya karar veren insanın macerasını… Peki İnsan, Dağ olmaya ne kadar dayanabilecektir? Veya en güçlünün aslında kendi yeteneği, kendi iradesi ve kendi mücadele azmi olduğunu nasıl anlayacaktır? En güçlü olmak istedin. Güçlüyü aradın… Beğenmedin kendini, Aslan olup zincire vuruldun… Kartal dedin, kanadından oldun… Güneş oldun buluta bozuldun… Bulut oldun rüzgara savruldun… Dağ oldun…Ama olman gerekeni bir türlü olamadın… Siz ne dersiniz çocuklar? Nedir sizce o en güçlü olan yeryüzünde?”

(Volkan SINAYUÇ)

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