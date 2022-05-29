32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar’da “Hasan Eker” yeniden başkan 

Ankara yolu 7. Km’de faaliyet gösteren Kooperatif yerleşkesinde gerçekleştirilen Mali Genel Kurul toplantısına Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

Divan Başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’in yaptığı Mali Genel Kurul’da Divan üyeliklerini ise Hayri Güler ve Yusuf Aktaş yaparken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kooperatifin yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ile gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından tek liste halinde yapılan seçim sonucunda mevcut Kooperatif Başkanı Hasan Eker, tekrar Başkanlığa seçilerek, güven tazeledi. Genel Kurul sonunda bir teşekkür konuşması yapan S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, üyelerine hizmet etmekten onur duyduğunu ifade ederek, kooperatif üyelerine işlerinde kazasız belasız günler temenni ederek, hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Hasan Eker Başkanlığı’ndaki kooperatifin Yönetim Kurulu Yaşar Bozok, Serdar Gümüş, Hasan Karagöz, Celal Kınıklı, Noğman Ateş ve Yaşar Toprak’tan oluşurken, Denetim Kurulu ise Osman Eliaçık, Cengiz Demiral ve Gazi Ünal’dan oluştu.



(Volkan SINAYUÇ)

