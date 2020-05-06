Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
99066
ALTIN
390.728
DOLAR
7.1401
STERLİN
8.8410
EURO
7.7185
“Derhal tutuklanmalılar”
“Derhal tutuklanmalılar”
Sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu
Yangın paniğe neden oldu
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Belediye hizmet binası yapacak
Belediye hizmet binası yapacak
Vali talimat verdi yaşlı kadın oğluna kavuştu
Yaşlı kadın oğluna kavuştu

32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kovid-19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:47
32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı. 

"Kovid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı." ifadelerini kullanan Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu. 

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ile Kovid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli sistemik antiviral ilaç da bulunuyor. 

İlgili Haberler
“Derhal tutuklanmalılar”
“Derhal tutuklanmalılar”
Çatı yangını paniğe neden oldu
Çatı yangını paniğe neden oldu
Sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu
Sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu
Turizmde normalleşme haritası hazır
Turizmde normalleşme haritası hazır
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim