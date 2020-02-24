Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
114789
ALTIN
329.147
DOLAR
6.1174
STERLİN
7.9120
EURO
6.6396

“31. Vergi Haftası” kutlamaları başladı

Çorum'da, “31. Vergi Haftası” kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

“31. Vergi Haftası” kutlamaları başladı

Çorum'da, “31. Vergi Haftası” kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 22:00
“31. Vergi Haftası” kutlamaları başladı

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla Türkiye'de 1990 yılından beri her yıl çeşitli etkinliklerle “Vergi Haftası” kutlamalarının 31’incisi tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında bir dizi etkinlikle kutlanacak olan “31. Vergi Haftası” kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Anıtta yapılan çelenk sunma törenine; Defterdar Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, SMMMO Yönetim Kurulu üyeleri ve kurum çalışanları katıldı.

Defterdar Durak Sercan’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.(Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
Müslim Tunaboylu’nun dünürü vefat etti
Müslim Tunaboylu’nun dünürü vefat etti
OKA’dan TR83 Bölgesi için rapor
OKA’dan TR83 Bölgesi için rapor
Belediye’den zabıta ve güvenlik görevlilerine eğitim
Belediye’den zabıta ve güvenlik görevlilerine eğitim
Vali Çiftçi’den hayırsevelere teşekkür
Vali Çiftçi’den hayırsevelere teşekkür
Türkiye Kamu Sen’den Ilgaz turu
Türkiye Kamu Sen’den Ilgaz turu
“Hayvanlar şap hastalığına karşı mutlaka aşılanmalı”
“Hayvanlar şap hastalığına karşı mutlaka aşılanmalı”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim