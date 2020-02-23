“31 Mart ve 23 Haziran'daki umudu büyütmek zorundayız"

CHP İl Örgütü’nün 37. Olağan Kongresi'nde katılarak bir konuşma yapan Sarıbal, kongrelerinin demokrasiye, kardeşliğe, barışa ışık tutacağını ifade etti.

Ülkedeki vergi ve zamlardan herkesin şikayetçi olduğunu, işsizliğin arttığını söyleyen Sarıbal, “Türkiye'nin 2020 bütçesi 1 trilyon 90 milyar. 83 milyon insan, tüketen herkesin ortağı siyasal bir iktidar. Verginin en çok verildiği, zammın en çok uygulandığı ülke. Sağ olsun 83 milyon da razı razı ödüyor. Bütün mesele şu; bu parayı savaşa mı harcayacaksınız, barışa ve insanlığa mı harcayacaksınız? Bu parayı cezaevlerine mi harcayacaksınız, yoksul halka mı harcayacaksınız? Bu parayı İngiltere'nin, Amerika'nın bir avuç faiz lobisine mi harcayacaksınız, yoksa fabrika yapıp bu ülke insanına istihdam mı yaratacaksınız? Bir toplum çalışmıyorsa orada gözyaşı, acı, buhran ne yazık ki intiharlar vardır” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında tarımda yaşanan sıkıntılara değinen Sarıbal, 17 yılda 104 milyar dolarlık tarımsal ürün ithal edildiğini kaydetti. Türkiye’de köylünün tarımdan koparıldığını ifade eden Sarıbal, “Dünyada buğday ve mısır ithal eden ülkeler sıralamasında birinciyiz. Geçen yıl bu zamanlar patates ve soğan 5-10 liradan satılıyordu bugün ise patates 90 kuruştan, soğan 60 kuruştan satılıyor. Depolarında soğan bulunanlara terörist deniliyordu şimdi ise soğan ihracatı engelleniyor” dedi.

Çiftçilerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu dile getiren Sarıbal, ekonomik problemlere işaret ederek, CHP'nin tarım, sanayi, eğitim, sağlık, endüstri, dış ve iç politika, anayasa gibi pek çok konuda programları olduğunu vurguladı.

Sorunların kaynağının, yönetim sisteminin değiştirilmesi olduğunu savunan Sarıbal, sorunların çözümü için parlamenter sistemi geri getirmek istediklerini aktardı.

“TEK ADAM REJİMİNE KARŞI HERKESLE BİR ARAYA GELMEK ZORUNDAYIZ”

31 Mart ve 23 Haziran'da 'Başka bir Türkiye mümkün' şiarını hayata geçirdiklerini dile getiren Sarıbal, “Genel Başkanımız paradigmayı değiştirdi ve ülkenin önünü açtı. Bizler burada konuşurken, bu salondan dışarı çıkarken yapacağımız tek şey, bu ülkenin tüm demokrasi güçlerine, sol, sosyalist, emekten yana, halktan yana, ülkeden yana, yurtsever herkesle bir araya gelmek zorundayız. AKP'ye oy verenler ya da MHP'ye oy verenler çok mu memnun? Onların çocukları işsiz değil mi, onlar bu topraklarda zorluk çekmiyor mu? Bu paradigmayı yıkacağız. Onlar, bu ceberut düzeni, MHP ve AKP sonsuza dek sürdürmek istiyordu ama bir Anadolu'nun Kemal'i çıktı ve yeni bir yapı, yeni bir özlem ve yeni bir umut yarattı. İşte biz 31 Mart ve 23 Haziran'da umut haline getirdiğimiz yeni düzeni büyütmek zorundayız” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)