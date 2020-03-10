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30 yıllık eşine böbreğini bağışladı

Çorum'da Ali Şimşek (49), 29 yıl önce, “iyi ve kötü günde beraberiz” diyerek hayatını birleştirdiği böbrek hastası, 2 çocuğunun annesi Nazife Şimşek’e (46) böbreğini verdi. Eşinin hayata bağlanmasını sağlayan Ali Şimşek, “Kendisi 30 yıllık eşim ve iki çocuğumun annesi. Eşime böbreğimi verirken hiç tereddüt etmedim. Biz evlenirken ‘iyi günde de, kötü günde de hep beraberiz’ sözünü vermiştik” dedi.

30 yıllık eşine böbreğini bağışladı

Çorum'da Ali Şimşek (49), 29 yıl önce, “iyi ve kötü günde beraberiz” diyerek hayatını birleştirdiği böbrek hastası, 2 çocuğunun annesi Nazife Şimşek’e (46) böbreğini verdi. Eşinin hayata bağlanmasını sağlayan Ali Şimşek, “Kendisi 30 yıllık eşim ve iki çocuğumun annesi. Eşime böbreğimi verirken hiç tereddüt etmedim. Biz evlenirken ‘iyi günde de, kötü günde de hep beraberiz’ sözünü vermiştik” dedi.

10 Mart 2020 Salı 22:10
30 yıllık eşine böbreğini bağışladı

Kale Mahallesi’nde ikamet eden iki kız çocuğu annesi Nazife Şimşek’in böbrekleri bir süre önce iflas etti. Uzun bir süre Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde diyalize bağlı yaşadı. Eşi nakil beklerken doktorlarla görüşen Ali Şimşek, bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testler sonrasında dokular uyumlu çıktı. Şimşek çifti, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorlar tarafından yapılan operasyonla Nazife Şimşek’e eşi Ali Şimşek’in bir böbreği nakledildi.

“ALLAH EŞİMİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN, ONA BİR CAN BORCUM VAR”

Şuan sağlık durumu gayet iyi olan Nazife Şimşek yaptığı açıklamada “Rahatsızlanarak hastaneye gitmiştim. Gittiğim doktor kronik böbrek yetmezliği hastalığım olduğunu söyledi ve hemen tedaviye başladılar. Uzun bir süre diyalize bağlı yaşadım. Yapılan tetkiklerde ise nakil olmam gerektiği söylendi. Yapılan testler sonrasında eşimin dokuları uyumlu çıktı. Doktorlar tarafından yapılan operasyonla eşimin bir böbreği bana nakledildi. 2 çocuğumun babası benim hayatımı kurtardı ve ona bir can borcum var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O benim her şeyim, eşimi çok seviyorum. Doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“BİZ EVLENİRKEN İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE HEP BERABERİZ DEMİŞTİK”

Eşi Nazife Şimşek’e böbreğini veren Ali Şimşek de yaptığı açıklamada, “Daha önce eşim bir süre diyalize zaten girmişti. Ekinci seferde doktorlar ya nakil ya da diyaliz dediler. Ben bu kez diyalizi kabul etmedim. Böbreğimin birisini vermeye karar verdim. Kan verdim ve sonuçlar tuttu. Kendisi benim 30 yıllık eşim ve iki çocuğumun annesi. Eşime böbreğimi verirken hiç tereddüt etmedim. Biz evlenirken, ‘iyi günde de kötü günde de beraberiz’ demiştik. O benim her şeyim ve iki çocuğumun annesi böyle konularda asla tereddüt dahi etmem, çok şükür eşimin sağlığı gayet iyi ve kontrollerimize de düzenli gelip giriyoruz” dedi.

Üniversiteye hazırlanan kızları Sırma Şimşek ise, “Babam anneme böbreğini verdi. Çok şükür annem sağlığına kavuştu. Annem de babam da çok mutlu, İnşallah böyle devam eder mutlulukları ve huzurlar” şeklinde konuştu. (Yusuf ÇINAR)

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