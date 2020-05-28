30 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 461'e yükseldi. Bugün toplam 33 bin 559 test yapılırken, bin 182 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 160 bin 979 oldu. Bugünkü bin 576 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 124 bin 369'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 339, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 683 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım” dedi.