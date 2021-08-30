‘30 Ağustos Zaferi yeniden diriliştir’

30 Ağustos Zaferi’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilelebet bağımsız yaşayacağımızı tüm dünyaya ilan eden bir destan olduğunun altını çizen Tokgöz, “Vatanımızın düşman işgalinden tamamen kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin tüm imkansızlıklarına rağmen vatanseverliği sayesinde kazanılan bir zaferdir. Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyük bir zafer kazanmıştır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlığında Türk ordusunun gücünü tarihe bir kez daha yazdıran bu büyük zaferin istiklal inancının ölümsüz bir kanıtı olduğunu dile getiren Ulaş Tokgöz, “Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığı uğruna çok canlar feda etmiş, çok acı çekmiş fakat asla bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Bu yüzdendir ki tarihimiz milletimizin yazdığı şanlı destanlarla doludur. 30 Ağustos Zaferi ise ulusumuzun yeniden dirilişi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurularak uluslararası alanda kabul görmesinin en önemli adımıdır.

Bu vatanı korumak söz konusu olduğunda asla tereddüte düşmeyen halkımız, polisimiz ve askerimiz olduğu sürece de dün olduğu gibi bugün de yarın da ilelebet vatanımız var olacaktır.

Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere yurdu ve ulusu uğruna seve seve canlarını feda eden fedakar silah arkadaşlarını ve isimlerini bile bilmediğimiz zaferin kahramanlarını rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum” diye konuştu.

