“30 Ağustos Zaferi'nin pek çok önemli yönü var”

“Dünyanın en köklü, en muzaffer topluluklarından biri olan aziz milletimizin kahraman ordumuzla bütünleşerek emperyalist devletlere karşı verdiği emsalsiz mücadelenin 99'ncu yıldönümünü büyük bir onur, mutluluk ve heyecanla idrak ediyoruz” ifadelerini kullanan Yıldırım, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Türk milletinin 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte varlığını sürdürme mücadelesi içerisinde adım adım kazanılan büyük başarı ve zaferlerin en son ve birleştirici halkası olan 30 Ağustos Zaferi'nin bizler için pek çok önemli yönü bulunmaktadır. Bu büyük zaferin en önemli yanı hiç şüphesiz ki, bu milletin azim ve iradesinin şartlar ne olursa olsun, varlığı ve birliği söz konusu olduğunda adeta çelikleştiğini göstermesidir.

Bu zaferle kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir taraftan üniter yapısını korurken, diğer tarafta demokratikleşme sürecini tamamlayarak, bölgesel bir güç merkezi olmayı başaracaktır. Başta büyük zaferin büyük kumandanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Bu uğurda canını ortaya koyan gazilerimizi de en derin duygularımla selamlıyorum.” (Haber Merkezi)

