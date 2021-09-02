Son Dakika
30 Ağustos zafer tırmanışı
Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Tırmanışı, Kaçkar Dağı’nda gerçekleşti. Etkinliğe, Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK), iki sporcusu ile katılım sağladı.
Güncel 02.09.2021, 00:30
11
HİDAK Başkanı Gürkan Yağmur, “Kulüp sporcumuz Hacer Uçar ile Türkiye'nin 4. yüksek dağında 3937 metrede kulüp flamasını dalgalandırdık. Gittiğimiz her faaliyette önce sporcu disiplini sonra memleket sevdamızla Çorum adına yakışır şekilde faaliyetlerimizi tamamlıyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
açık