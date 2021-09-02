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30 Ağustos zafer tırmanışı

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Tırmanışı, Kaçkar Dağı’nda gerçekleşti. Etkinliğe, Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK), iki sporcusu ile katılım sağladı. 

Güncel 02.09.2021, 00:30
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30 Ağustos zafer tırmanışı

HİDAK Başkanı Gürkan Yağmur, “Kulüp sporcumuz Hacer Uçar ile  Türkiye'nin 4. yüksek dağında 3937 metrede kulüp flamasını dalgalandırdık. Gittiğimiz her faaliyette önce sporcu disiplini sonra memleket sevdamızla Çorum adına yakışır şekilde faaliyetlerimizi tamamlıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)  
 

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