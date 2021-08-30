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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, etkinlikler düzenleniyor.

Güncel 30.08.2021, 13:39
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
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