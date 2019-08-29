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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı belli oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’da gerçekleştirilecek kutlamaların programının belli olduğu ifade edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı belli oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’da gerçekleştirilecek kutlamaların programının belli olduğu ifade edildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:12
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı belli oldu

TC Çorum İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında ayrıca resepsiyon düzenleneceği kaydedildi.

Kutlama etkinliklerinin 30 Ağustos günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayacağının belirtildiği açıklamada, 10.30’da Valilik makamında tebriklerin kabul edileceği, devamında 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda kutlama ve geçit töreni gerçekleştirileceği dile getirildi.

Açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun da saat 20.00’de Altınkaya Arena’da yapılacağı ifade edildi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 29.08.2019 02:32
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