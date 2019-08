“30 Ağustos ruhu milli vicdanda hala canlı”

MHP İl Başkanı Arslan Kaynar ve Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan 30 Ağustos nedeniyle yayımladıkları mesajlarında 30 ağustos ruhunun milli vicdanda hala canlı olduğunu ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümünün kutlandığını belirten MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, 30 Ağustos’un, Türk vatanını tahakküm altına almak isteyen müstevlilerin bozguna uğratıldığı kutlu bir gün olarak tarihe geçtiğini belirtti. Türk milletinin istiklal ve istikbaline sahip çıktığını, kendi geleceğine bizzat kendisinin yön vereceğini aziz varlığının kefaretiyle gösterdiğini anlatan Kaynar, “Vatan, millet, bayrak için candan, yardan ve serden vazgeçmeye hazır ve kararlı olan Türk Milleti bizzat kendi müstakbelinin güvencesi, yenilmeyecek muazzam gücüdür. Ecdadımızın kahramanlık ve fedakârlıkları, bizlere emanet ettikleri milli ve manevi kazanımların yaşatılması hem övüncümüz, hem de muhafaza konusunda yeminli olduğumuz tarihi görevler arasındadır. Türk milleti aleyhine olacak şekilde gittikçe daralan küresel emperyalist çemberi kıracak basiret ve yeterliliktedir. Hiç kimse ülkemiz ve milletimiz üzerinde yanlış hesaba yeltenmemeli, sabrımızı test etmeye kalkışmamalıdır. Kafkaslar’dan Hicaz çöllerine, Çanakkale’den Yemen’e, Galiçya’dan Dumlupınar’a kadar insanlığa dik duruşu, bağımsızlık onurunu gösterip öğreten milletimiz karşısına çıkacak her külfeti aşacak, her zorluğu alt edecek muktedir vasfa sahiptir” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan ise açıklamasında, istiklalin meşalesinin milletin azim ve inancıyla tutuşturulduğunu ve Cumhuriyet'in müjdesinin bu şekilde verildiğini söyledi.

30 Ağustos Zaferi'nden birliğe, dirliğe ve hayat hakkına göz koyan gafillerin mutlak anlamda ders ve ibret çıkarması gerektiğini söyleyen Onan, “Herkes şunu iyi bilmelidir ki; Taksim edilecek vatanımız, ayıracak insanımız, peşkeş çekilecek değerimiz, çizilecek sınırımız ve parçalanacak devletimiz asla yoktur ve olmayacaktır. Bunun hilafına atılacak her adım, yapılacak her eylem ve içine girilen her kötü niyet 30 Ağustos'un derin ve engin manasına çarpacak ve mahvolacaktır.

Unutulmamalıdır ki, 30 Ağustos Zaferi, Türk ordusunun milletiyle tam olarak birleşmesinin ve bütünleşmesinin eseri olarak hepimizin haklı gururudur” dedi. (Haber Merkezi)