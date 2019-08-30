“30 Ağustos onur ve gurur günümüzdür”

30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Tüfekçi, ‘ya istiklal ya ölüm’ şiarıyla kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin emperyalizme başkaldırı niteliği taşıdığını, Türk milletinin esaret altında, dayatma altında yaşamak istemediğinin haykırıldığı bir mücadele olduğunu kaydetti.

Tüfekçi, “30 Ağustos ulus devletimizin temellerinin atıldığı bugün laik, demokratik, çağdaş ilerici bir Türkiye Cumhuriyeti’nin miladıdır. Yüzünü bilime, çağdaş, aydınlık bir dünyaya dönmüş bu devletin kuruluşu tarihte görülmemiş bir milletin mücadelesinin sonucudur” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Türkiye’nin düşman işgalinden kurtarılıp, ulus özgür ve bağımsız yaşama onuruna kavuştuğunu dile getiren Tüfekçi, “Türk Ulusu birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyen emperyalist güçlere gereken dersi vermiş, 30 Ağustos Zaferiyle tüm mazlum uluslara da örnek olmuştur” ifadesini kullandı.

Tüfekçi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinde tam bağımsızlıkçı, laik, eşitlikçi ve büyük bir millet olma iradesi mevcuttur.

Cumhuriyet; tam bağımsızlığı, ulusçuluğu, yurttaşlığı, çağdaşlığı ilke edinenlerin kurduğu bir rejimdir.

Tüm ezilen uluslara ilham kaynağı olan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini iyi anlamak ve aynı acıların tekrar yaşanmaması için ülkemizin tapusu Lozan Barış Antlaşmasına, milli ordumuza, laik cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak her cumhuriyet yurttaşının görevidir.

Cumhuriyet Halk Partisi; kurtarıcı ve kurucu iradeye sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak için tüm çabayı gösterecektir.

Emperyalizme karşı verilen çetin mücadele sonucunda kazanılan bağımsızlık bilinciyle hareket ederek içinde yaşadığımız bu koşullarda Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkılmasında hepimize önemli sorumluluklar düştüğünü asla unutmamalıyız.

Bu anlayışla; özgürlük ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan haysiyetli ve şerefli Türk Ordusu’nun halkına armağanı büyük zaferi coşkuyla kutluyor, başta ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.” (Haber Merkezi)