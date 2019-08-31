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“30 Ağustos Cumhuriyet’in son mihenk taşıdır”

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

“30 Ağustos Cumhuriyet’in son mihenk taşıdır”

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:46
“30 Ağustos Cumhuriyet’in son mihenk taşıdır”

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Bayramı Cumhuriyet’in son mihenk taşı olarak nitelendiren Doğan, “26 Ağustos 1071 Anadolu’nun  kapılarını Türkler’e açan,  30 Ağustos bu topraklara göz dikenlere Anadolu’nun kapısını ebediyen kapatan bir zaferdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un ardından, 30 Ağustos’ta elde edilen nihai başarı, istiklal mücadelesini zaferle taçlandırmıştır. Böylelikle vatanımızın toprakları işgalden kurtarılmış, hepimizin ortak değeri Cumhuriyet’in de temelleri atılmıştır.

30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu Aziz Milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini göstermiştir. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman korumuş ve koruyacaktır. 97. yılını kutladığımız bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa tüm dünyaya göstermiştir.

Yoktan var edilen bir milletin yedi düvele karşı kazandığı muazzam zaferdir 30 Ağustos. 30 Ağustos zaferidir Cumhuriyet yolunun son mihenk taşı. Ne kadar gururlansak az gelir. Bize bu cennet vatanı bırakan; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, Şahsım ve Meslektaşlarım adına 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı içten duygularımla kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 31.08.2019 00:55
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