Kırıkkale'de jandarma ekiplerince şüpheli olarak durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Ankara'dan Çorum iline giden şüpheli bir araç, Yahşihan'ın Irmak köyü girişinde jandarma ekiplerince durduruldu. KOM ekipleri, araçta bulunan H.A. (44), B.D.U. (30) ve S.A. (25) isimli şahısların üstünü aradı. H.A. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde olarak kullanılan reçetesiz 30 adet hap ele geçirildi. Yapılan araştırmada söz konusu şahısların uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan çeşitli suç kayıtlarının da olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.(İHA)