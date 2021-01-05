30 adet tarla kiraya verilecektir
Edirne Vakıflar Müdürlüğü tarafından ilanda her türlü vasfı yazılı taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 19/01/2021 tarihinde, yapılacak ihale ile 3 yıllığına (20/11/2023 tarihine kadar) açık arttırma usulüyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilecektir..
Güncel 05.01.2021, 15:44 05.01.2021, 15:45
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İhale açık arttırma suretiyle 19/01/2021 tarihinde saat : 14:00’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Sabuni Mahallesi,Talatpaşa Caddesi No:145) yapılacaktır.
Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 18/01/2021, son müracaat saati ise 16:00'dır.
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