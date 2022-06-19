“3 yılda 50 milyon 812 bin lira yatırım”

Aşgın, 2022 yılı sonuna kadar yapımı planlanan atık su tahliye hatları için de 28 milyon 830 bin lira tutarında daha yatırımı Çorum’a kazandıracaklarını bildirdi.

Geçtiğimiz yıllarda Çorum’un bundan daha az yağış aldığı durumlarda çeşitli sel baskınları ve oluşan su birikintilerinin hayatı felç ederken bu yıl yaşanan yağışların alt yapıya yapılan rekor yatırım sayesinde hazırlıklı karşılandığını kaydeden Aşgın, Çorum’da yağışlarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için tespit edilen noktalarda çok ciddi alt yapı yatırımları yaptıklarını belirtti.

Aşgın, “Şehrimiz genelinde 21 bin 500 metre yağmur suyu hattı, 36 bin 345 metre kanalizasyon hattı olmak üzere 57 bin 845 metre uzunluğunda atık su hattı döşedik. Yağmur suyundan en fazla etkilenen noktalarda 1200 mm çapa kadar atık su tahliye hatları yaptık. Son 3 yılda rekor düzeyde yaptığımız bu yatırımlarımız yer altında olduğu için göze gözükmüyordu fakat yaşadığımız yoğun yağışlarda şehrimizde ciddi anlamda her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yaptığımız yatırımların meyvesini aldık” dedi.

(Haber Merkezi)

