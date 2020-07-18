3 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü

İddialara göre olay Osmancık İlçesine bağlı Tepeyolaltı Köyü’nde meydana geldi. H.G., 19 EL 729 plakalı traktörünü evinin avlusunda park edip traktöre takılı bulunan römorktaki samanları samanlığa boşaltmaya başladı.

sırada torunu olan S.B.G ise, park halindeki traktörün üstünde oyun oynarken, traktör hızla rampa aşağı hareket etti. Traktörün üstünden düşen çocuğun üzerinden sol arka teker geçti ve S.B.G., olay yerinde feci şekilde can verdi. Savcının olay yeri incelemesinin ardından minik çocuğun cansız bedeni Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.