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3 sebze pazarı kurulacak

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, pazarcı esnafını ve vatandaşları Pazartesi gününden itibaren kurulacak pazar yerleri konusunda uyardı.

3 sebze pazarı kurulacak

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, pazarcı esnafını ve vatandaşları Pazartesi gününden itibaren kurulacak pazar yerleri konusunda uyardı.

05 Nisan 2020 Pazar 20:10
3 sebze pazarı kurulacak

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum Valiliği tarafından korona virüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, Pazartesi gününden itibaren Perşembe Pazarı’nın Buharaevler Mahallesi’nde, Cuma Pazarı’nın Mimar Sinan Mahallesi’nde, Cumartesi Pazarı’nın ise Bahçelievler Mahallesi’nde kurulacağını söyledi.

Perşembe Pazarı’nda 84 esnafın faaliyet göstereceğini ifade eden Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz, Cuma Pazarı’nda 79, Cumartesi Pazarı’nda ise 84 esnaf olmak üzere 3 parça halinde pazar yerinde yerlerini alacağını kaydetti.

Çarşamba günü ise aynı esnafların aynı şekilde faaliyetlerini sürdüreceklerinin altını çizen Yılmaz, Cumartesi günü ise tekrar aynı yerlerinde vatandaşlara hizmet edeceklerini dile getirdi.

Pazar yerlerinde üst düzey önlemlerin alınacağını belirten Erdoğan Yılmaz, diğer pazar yerlerinin ise geçici olarak kapatıldığını ifade etti.

Pazar yerleri alanında sergi, tezgah ve tahtalar arasının en az 3 metre olacak şekilde yerleştirileceğini vurgulayan Yılmaz, “Pazarcı esnafı hijyen eldiveni ve maske takarak genel sağlık ve hijyen kurallarına uyacak. Pazar yerlerine kontrollü giriş-çıkışı sağlamak için tüm alanlar demir bariyer veya farklı araç gereçlerle kapatılacak. Pazar yeri alanlarına içerdeki esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaş alınacak. Pazar yerlerine giriş esnasında pazarcı esnafı ve müşterilerin ateş ölçerlerle ateşleri ölçülüp ilgili kuruma bildirilecek” dedi.

Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, oda üyesi esnafın alınan bu kararlara uymalarını rica ederken, pazar yerlerinde kendilerinin işini kolaylaştıran ve kendilerine her konuda yardımcı olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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