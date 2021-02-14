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3 saatte toplamış! Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

ÇORUM’da yakalanan bir dilencinin üzerinden 355 lira çıktı. Parayı 3 saatte topladığı öğrenilen engelli maaşı alan dilenciye para cezası uygulandı.

Güncel 14.02.2021, 19:04
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3 saatte toplamış! Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Çorum'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde yakalanan bir dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Üzerinden 355 lira çıkan dilencinin parayı 3 saatte topladığı öğrenildi. Sosyal yardımlardan yararlanan ve engelli maaşı bulunan dilencinin topladığı paraya el konulurken, 204 lira idari para cezası kesildi.

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