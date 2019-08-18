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3 otomobil takla attı: 10 yaralı

Çorum’da 3 ayrı trafik kazasında otomobiller takla atarak devrildi.

3 otomobil takla attı: 10 yaralı

Çorum’da 3 ayrı trafik kazasında otomobiller takla atarak devrildi.

18 Ağustos 2019 Pazar 18:54
3 otomobil takla attı: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre Çankırı istikametinden İskilip istikametine seyir halinde bulunan H.S (37) yönetimindeki otomobil Çankırı-İskilip Grup yolu üzerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol tarafına araziye takla attı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ş.S. (43), Z.S. (19), Ş.S. (21) ve G.S.(14) isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Ş.S. isimli şahıs ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Osmancık istikametinden Kamil Köyü istikametine giden S.T (46) yönetimindeki otomobil ise Yağsiyen köyü mevkiinde iki metre yüksekten takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan eşi S.T (47) yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yozgat istikametinden Alaca istikametine seyir halinde bulunan B.Ç (31) ise Kuyluş köyü mevkiine geldiği esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile yolun sağındaki tarlaya takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Z.Ç.(29) ile çocuğu E.İ.Ç. (4) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Bülent USLU)

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