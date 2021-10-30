3 metre yüksekten okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gazi caddesinden Çevre Yolu istikametinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 19 UH 302 plakalı otomobil, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kavşağından Fatih caddesi istikametine dönmek isterken Oğuzhan Verdi'nin kullandığı 19 UC 600 plakalı otomobile çarptıktan sonra demir parmaklıkları kırıp, yaklaşık 3 metre aşağıdaki yüksekokul bahçesine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin devrildiği bahçeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.