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“3 Mayıs, Türk milliyetçilerinin bayramıdır”

Sungurlu Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:20
“3 Mayıs, Türk milliyetçilerinin bayramıdır”

3 Mayıs’ın Türk gençliğinin mücadele azmi, milli varlığa ve değerlere sahip çıkma bilinci, Türk milliyetçiliğinin siyasi ve sosyal bir harekete dönüşümünün temellerinin atıldığı önemli bir gün olduğunu dile getiren Başkan Şahiner mesajında şu ifadelere yer verdi:

“3 Mayıs; Türk Milliyetçilerinin bayramıdır. Türk Milletini ilimde, maneviyatta, teknikte en yükseğe çıkarma hamlesidir. 3 Mayıs 1944 yılından itibaren anılmakta olan Türkçülük Günü Türk-İslam davasına gönül veren herkes için büyük önem taşımaktadır. 3 Mayıs’ta ortaya konan milli duyarlılık ve direniş, büyük Türk Milliyetçilerinin yeniden doğduğu, güçlü bir ilham kaynağı, önemli bir örneği teşkil etmektedir.

Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim yaratılışımda fevkalade olan bir şey varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdir’ sözünü kendimize ilke edindik.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Milletini sevmek, yüceltmek ülküsünü yaşayan, yaşatmaya çalışan başta merhum Başbuğ Alparslan Türkeş olmak üzere, Hüseyin Nihal Atsız ve Türk milletine gönül vererek yolumuzu aydınlatan bütün milliyetçi kahramanları rahmet ve minnetle anıyor; büyük Türk milletinin 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutluyorum. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” (Haber Merkezi)

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