“3 Mayıs, Türk Milliyetçileri için ikinci bir Ergenekon’dur”

“3 Mayıs 1944 tarihinde tutuklanarak hapse kapatılmak, ayağına bukağı vurulmak istenen Türkçülük-Turancılık fikri hapishanelerden, tabutluklardan taşarak bütün yurda ulaşmış, milli bir köz olup kül bağlamış sineleri lavlı bir volkana çevirmiştir” diyen Orhan Tosik, yüreklerde tutuşan alevlerle zindanların adeta demir dağlar gibi eritildiğini kaydetti.

3 Mayıs'ta başta Alparslan Türkeş ve Hüseyin Nihal Atsız olmak üzere Türkçülük Turancılık davasına gönül vermiş ülkü devlerinin bir mücrim gibi tutuklanarak yargılandığını hatırlatan Ülkü Ocakları Başkanı Tosik yayınladığı mesajda; “Türkiye'de Türk'üm demenin suç sayıldığı günlerde korkusuzca Türklük sancağını taşıyan dava büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Tosik mesajının devamında ise şu görüşlere yer verdi: “Dirilttikleri 3 Mayıs ruhu, tutuşturdukları ülkü ateşi hala canlı ve gürdür. Bu ateş dünya var oldukça sönmeyecek, bu ruh ebediyen ölmeyecektir. Teslim aldığımız şanlı sancağı gelecek nesillere şerefle devredecek, 3 Mayıs ruhunu nesilden nesile aktaracağız. Güneşin balçıkla sıvanamayacağı gibi Türk Milliyetçiliği fikri de hiçbir engel tanımayacak, dünyevi hiçbir güç karşısında geri adım atmayacaktır. Tabutluklar, zindanlar, urganlar hızımızı kesemeyecek, davamızı zafere ulaştırmak için yalnızca muharrik unsurlar olacaktır. Bu vesile ile başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bütün 3 Mayıs kahramanlarını saygıyla, minnetle yad ediyor, Türk Milliyetçilerinin 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutluyorum”

(Haber Merkezi)

