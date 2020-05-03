Yüreklerde tutuşan alevlerle zindanlar adeta demir dağlar gibi eritildiğini ve 3 Mayıs’ın da Türk Milliyetçileri için ikinci bir Ergenekon olarak bilindiğini kaydeden Tosik, açıklamasında şunları söyledi:

“3 Mayıs'ta Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve H. Nihal Atsız Bey olmak üzere Türkçülük Turancılık davasına gönül vermiş ülkü devleri bir mücrim gibi tutuklanmış ve yargılanmışlardır. Türkiye'de Türk'üm demenin suç sayıldığı günlerde korkusuzca Türklük sancağını taşıyan dava büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Dirilttikleri 3 Mayıs ruhu, tutuşturdukları ülkü ateşi hala canlı ve gürdür. Bu ateş dünya var oldukça sönmeyecek, bu ruh ebediyen ölmeyecektir. Teslim aldığımız şanlı sancağı gelecek nesillere şerefle devredecek, 3 Mayıs ruhunu nesilden nesile aktaracağız.

Güneşin balçıkla sıvanamayacağı gibi Türk Milliyetçiliği fikri de hiçbir engel tanımayacak, dünyevi hiçbir güç karşısında geri adım atmayacaktır. Tabutluklar, zindanlar, urganlar hızımızı kesemeyecek, davamızı zafere ulaştırmak için yalnızca muharrik unsurlar olacaktır.

Bu vesile ile başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bütün 3 Mayıs kahramanlarını saygıyla, minnetle yad ediyor, Türk Milliyetçilerinin 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutluyorum.” (Haber Merkezi)