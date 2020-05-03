Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303
Ölüm baba kızı aynı gün yakaladı
Ölüm baba kızı aynı gün...
Çorumlu taksici hepimizi gururlandırdı
Çorumlu taksici hepimizi gururlandırdı
Belediye hizmet binası yapacak
Belediye hizmet binası yapacak
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
Genç kadın evinde ölü bulundu
Genç kadın evinde ölü bulundu

“3 Mayıs ruhunu nesilden nesile aktaracağız”

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, 3 Mayıs 1944 tarihinde tutuklanarak hapse kapatılmak, ayağına bukağı vurulmak istenen Türkçülük-Turancılık fikrinin hapishanelerden, tabutluklardan taşarak bütün yurda ulaştığını dile getirdi.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:16
“3 Mayıs ruhunu nesilden nesile aktaracağız”

Yüreklerde tutuşan alevlerle zindanlar adeta demir dağlar gibi eritildiğini ve 3 Mayıs’ın da Türk Milliyetçileri için ikinci bir Ergenekon olarak bilindiğini kaydeden Tosik, açıklamasında şunları söyledi:

“3 Mayıs'ta Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve H. Nihal Atsız Bey olmak üzere Türkçülük Turancılık davasına gönül vermiş ülkü devleri bir mücrim gibi tutuklanmış ve yargılanmışlardır. Türkiye'de Türk'üm demenin suç sayıldığı günlerde korkusuzca Türklük sancağını taşıyan dava büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Dirilttikleri 3 Mayıs ruhu, tutuşturdukları ülkü ateşi hala canlı ve gürdür. Bu ateş dünya var oldukça sönmeyecek, bu ruh ebediyen ölmeyecektir. Teslim aldığımız şanlı sancağı gelecek nesillere şerefle devredecek, 3 Mayıs ruhunu nesilden nesile aktaracağız.

Güneşin balçıkla sıvanamayacağı gibi Türk Milliyetçiliği fikri de hiçbir engel tanımayacak, dünyevi hiçbir güç karşısında geri adım atmayacaktır. Tabutluklar, zindanlar, urganlar hızımızı kesemeyecek, davamızı zafere ulaştırmak için yalnızca muharrik unsurlar olacaktır.

Bu vesile ile başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bütün 3 Mayıs kahramanlarını saygıyla, minnetle yad ediyor, Türk Milliyetçilerinin 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutluyorum.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
61 kişi hayatını kaybetti
61 kişi hayatını kaybetti
“Ramazanda beslenme dengemizi bozmayalım”
“Ramazanda beslenme dengemizi bozmayalım”
Seda-Fahri Onur Kanmaz çiftinin oğlu dünyaya geldi
Seda-Fahri Onur Kanmaz çiftinin oğlu dünyaya geldi
“Türkiye’nin her alanda milliyetçiliğe ihtiyacı var”
“Türkiye’nin her alanda milliyetçiliğe ihtiyacı var”
Karantinadaki misafirlerden Başkan Aşgın'a teşekkür
Karantinadaki misafirlerden Başkan Aşgın'a teşekkür
Yılanı sopa ile doğaya bıraktı
Yılanı sopa ile doğaya bıraktı

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim