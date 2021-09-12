3 kişi karantina ihlali yaptı

3-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Çorum merkez ve ilçelerinde 125 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 92 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olurken, geriye kalan 33 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirildi ve gerekli işlemler yapıldı.

Mahalle Denetim Ekipleri tarafından ise aynı tarihleri arasında 5 bin 254 kişi denetlendi.

Denetim ekipleri, 4 bin 697 işyeri ve kişiyi de gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlendi.

Denetimler sırasında gerekli uyarılar yapılırken, izolasyon kurallarına uymayan 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 8 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

10 Eylül 2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kimsenin bulunmadığı bildirildi. (Haber Merkezi)

