3 kişi daha ceviz ağacından düştü

Alınan bilgiye göre, Oğuzlar ilçesi Ağaççamı Köyü’nde E.O. isimli şahıs, evinin bahçesinde ağaçtan ceviz topladığı esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ağaçtan düşerek yaralandı.

Boğazkale İlçesi Yazır Köyü’nde de N.Ç. isimli şahıs ceviz ağacından düşerek yaralandı. İlk müdahalesi Boğazkale Devlet Hastanesinde yapılan yaralı şahıs, ileri tetkik ve tedavisi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitimi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Merkeze bağlı Seydim Köyü’nde de Ü.K. isimli şahıs bahçesinde ceviz topladığı esnada ağaçtan düşerek yaralandı.

Yaralı şahıs, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. (Haber Merkezi)